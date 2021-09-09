Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
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Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı

Kars'ta trafik kazası: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkan takla attı.

Kars'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yoldan çıkan takla attı. Feci kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Kars-Digor-Iğdır karayolunun Hanlar Geçidi'nde meydana geldi. R.Y. yönetimindeki 34 NEP 53 plakalı kamyonet, Kars-Iğdır kara yolundaki Hanlar Geçidi mevkiinde seyir halinde iken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya girerek takla attı.

Kazada, sürücü R.Y. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan M.Y. ve B.B.Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesine ve Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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