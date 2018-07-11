Kars'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kars'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Ejder B. idaresindeki 36 EP 603 plakalı otomobil, Kars-Ardahan Karayolu Asri Mezarlık mevkisinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 36 EY 294 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan sürücü Ejder B. ile Özhan B. yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.