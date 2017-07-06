Kars'ta Trafik Kazası: 1 Yaralı
Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Erzurum istikametinde gitmekte olan Mikail Karakurt yönetimindeki 36 SB 270 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Kars-Erzurum karayolu Mescitli Köyü mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan otomobil sürücüsü Karakurt, ilk müdahalesi Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde yapıldıktan sonra Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.