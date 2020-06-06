Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

KARS - Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kars'tan Digor istikametine seyir halindeki bir otomobil, Ölçülü Köyü kavşağından sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Feci kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı.

Olay yerine gelen trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince araçta sıkışan sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü daha sonra ambulansa alınarak Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Harakani Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada araç kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA