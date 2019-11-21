Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı
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Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

21.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:36
Kars'ta trafik kazası: 1 yaralı

'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Mazlum Aç idaresindeki 06 BEH 688 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesinde orta kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan sürücü Aç, ters dönen araçtan çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince sürücü Aç, Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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