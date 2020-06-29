Kars'ta trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Kaza sabah erken saatlerde Çevre yolu Ani Kavşağında meydana geldi. Subatan istikametinden Kars'a seyir halindeki araç, Ani kavşağında başka bir araçla çağrıştı. Feci kazada araçlarda bulunan 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar Kafkas Üniversitesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılar arasında bulunan 1 çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ciddi olduğu bildirildi. - KARS

Kaynak: İHA