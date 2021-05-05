Kars'ta trafik ekipleri broşür dağıttı
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Kars'ta trafik ekipleri broşür dağıttı

Kars'ta trafik ekipleri broşür dağıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

1-7 Mayıs "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde trafik ekiplerince broşür dağıtıldı.

1-7 Mayıs "Karayolu Trafik Haftası" etkinlikleri çerçevesinde trafik ekiplerince broşür dağıtıldı.

Kars'ta, "Karayolu Trafik Haftası" dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince vatandaşlara bilgilendirme yapıldı. Uygulama yapan trafik ekipleri, hafta dolayısıyla durdurdukları araçlarda bulunan sürücülere, "Yaya Önceliği, Hız limitleri ve Emniyet Kemeri" kullanılması yönünde bilgi verdi. Trafik ekipleri sürücülere broşür dağıttı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kontrol noktalarında ve kenttin önemli caddelerinde, "Yaya Önceliği, Hız limitleri ve Emniyet Kemeri" konularında hafta boyunca bilgilendirme yapacakları bildirildi. - KARS

Kars'ta trafik ekipleri broşür dağıttı
Kars'ta trafik ekipleri broşür dağıttı
Kars'ta trafik ekipleri broşür dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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