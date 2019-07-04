Kars'ta trafik denetimleri sürüyor

Kars'ta, trafik ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler devam ediyor.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nce trafik kazalarını en aza indirmek, sürücülerin trafik kurallarına uyma bilincini daha üst seviyelere çıkarmak amacıyla "Şehir içi ve Şehirlerarası Toplu Taşıma Araçlarının Denetimi" uygulamasına yönelik uygulama yapıldı.

Yapılan uygulamada, 183 adet araç ve sürücüsü denetlendi. 6 adet araç ve sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun muhtelif maddelerinden 1109,00 Türk Lirası Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı tanzim edildi. Uygulamada, -1 yakalamalı hacizli araç trafikten men edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kars Emniyet Müdürlüğü olarak "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kesintisiz olarak devam edecektir" denildi. - KARS

Kaynak: İHA