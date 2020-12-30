Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 641
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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 641

30.12.2020 12:48 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:53
Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 641

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 641'i buldu.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 641'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'in verilerine göre, Türkiye'de Kasım ayında 102 bin 636 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Kars'ta 45 bin 461, Ağrı'da 31bin 069, Iğdır'da 28 bin 332 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 19 116 oldu. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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