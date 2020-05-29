Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 129 oldu
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Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 129 oldu

Kars'ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 129 oldu.

Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 129 oldu
29.05.2020 14:02 | Son Güncelleme: 29.05.2020 14:02

Kars'ta Nisan ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı 45 bin 129 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kars Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kars'ta trafiğe kayıtlı araç sayısında artık olurken, TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 31 bin 461, Iğdır'da 28 bin 127 ve Ardahan'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 19 bin 140'ı buldu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye genelinde Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,9'unu otomobil, yüzde 28,3'ünü motosiklet, yüzde 11,1'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 54,9, otomobilde yüzde 54,6, kamyonette yüzde 54,1, otobüste yüzde 50,1, traktörde yüzde 30,0, kamyonda yüzde 28,5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 24,1 ve motosiklette yüzde 5,4 azaldı. - KARS

Kaynak: İHA

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