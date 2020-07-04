Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor
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Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor

KARS'ta, 30 yıllık fırın ustası Mustafa Kemal Demir'in hazırladığı Trabzon ekmekleri ilgi görüyor.

Kars'ta Trabzon ekmeği üretimi yaygınlaşıyor
04.07.2020 08:05 | Son Güncelleme: 04.07.2020 08:08

KARS'ta, 30 yıllık fırın ustası Mustafa Kemal Demir'in hazırladığı Trabzon ekmekleri ilgi görüyor. Katkısız oluşu, rengi, şekli, özel maya ve hamurdan üretilen Trabzon ekmeği, uzun süre bayatlamıyor. Trabzonlu usta Mustafa Demir, "Amacımız insanların yediği ekmekten bir tat alması, zevk alması damak tadının oluşmasıdır" dedi.

Fırıncılık mesleğine memleketi Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde çırak olarak başlayan Mustafa Demir, hamurkarlığı öğrendikten sonra ekmek üretiminde ustalığa yükseldi. 21 yıldan beri usta olarak ekmek üretimi yapan Demir, yaklaşık 15 gün önce Atatürk Caddesi'ndeki Karadeniz Taşfırın'da Trabzon ekmeği yapmaya başladı. Tamamen katkısız olan özel maya ve hamurdan yapılan rengi şekliyle göze de hitap eden Trabzon ekmeği kısa sürede Karslıların da beğenisini kazandı. Fırında sadece Trabzon ekmeği üreten Demir, vatandaşları sahte Trabzon ekmeğine karşı da uyardı. Gerçek Trabzon ekmeğinin hafif, sahtesinin çok ağır olduğunu ifade eden Demir, "Elimizde onun hafifliğini hissedeceğiz. Trabzon ekmeğini farklı kılan ekşi mayadır. Ekşi maya dayanıklılığını artırıyor ve uzun süre taze kalmasını sağlıyor. Kars'ta 15 günlük süre içinde gösterilen ilgiden memnunuz. Ekşi mayalı olması ve taş tabanlı kara fırında odun ateşinde pişmesi bir başka özelliğidir. Bizim amacımız yapıp satmak değil, amacımız insanların midesine hitap edebilmektir. Çünkü insan aldanır, mide aldanmaz diyoruz. Amacımız insanların yediği ekmekten bir tat alması, zevk alması damak tadının oluşmasıdır. Her zaman için alın teri nimet diyoruz. Bizim için öncelikli olan konu budur" diye konuştu.

'HEPSİ VÜCUDA FAYDALI VE KATKI MADDESİZ'Trabzon ekmeğinin zayıflatıcı özelliğinin olduğunu belirten Demir, ayrıca mide ve şeker hastalarına faydalı olduğunu belirtti. Kars halkının ekmeği severek tükettiğini anlatan Mustafa Demir, şunları söyledi: "Kars halkının bu ekmeği sevdiğini biliyoruz. Gerçekten halk bu ekmeği severek yiyor. Biz de daha ileriye götürmek için şu andaki doğal ekmeklerimizi imal etmeye çalışıyoruz. Trabzon ekmeğinin yanı sıra 2 kiloluk balina ekmeğimiz, tam buğday ve tava ekmeğimizi de üretiyoruz. Özellikle sağlık açısından hepsi vücuda faydalı olup hiçbir zararı olmadığı gibi hiçbir katkı maddesi de içinde bulunmamaktadır. Tam buğday ekmeğimizde kullandığımız unlar Kars'ın yöresel buğdaylarından karabuğdaydır. Özellikle su değirmende çekiliyor. Onları da ekmeğimize katarak daha güzel bir hal almasını sağlıyoruz."'UZUN SÜRE BAYATLAMIYOR'Fırın sahibi Mustafa Kaya da "Ekmeğimizin en önemli özelliği içinde bulunan kendi doğal mayası sebebiyle uzun süre bayatlamaması. Buğday ekşi maya ile mayalandığı için uzun süre bayatlamıyor. Müşterilerimizin yoğun istek ve talebi üzerine Trabzon ekmeği üretimine başladık. Karslı hemşehrilerimiz bu ekmeği çok sevdi. Şu anda ilgi son derece güzel" dedi. 

Trabzon ekmeğini severek tükettiklerini Fevzi Eminoğlu, üreticilere teşekkür etti. İbrahim Süleymanoğlu da, "Ekmeği Trabzon'dan biliyoruz. Uzun bir süre tazeliğini muhafaza ettiği için tercih edildiğini daha önceden duymuştuk. Bu fırında da üretildiğini duyduk ve ekmeği almaya karar verdik" dedi.


Kaynak: DHA

Manşet

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