Kars'ta Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi Yapıldı

Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi, Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında izleme eğitimi yapıldı.

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği tarafından yürütülen Türkiye'de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi kapsamında 27-28 Şubat, 1 Mart 2018 tarihleri arasında Kars'ta Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Hak Temelli İzleme Eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimin içeriği toplumsal cinsiyet eşitliğini ve eşitsizliklerini, kamunun eşitliği sağlamadaki sorumluluklarını, izlemenin teknik arka planını ve işlevlerini kapsayacak şekilde oluşturuldu. İzleme faaliyetinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasında oynadığı rolün öneminin vurgulandığı eğitim, Dr. Hilal Arslan ve Sevinç Ünal tarafından verildi.

Eğitime, kamu kurumlarının ve belediyelerin çalışanlarının yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İzleme çalışmalarının etkin olabilmesi ancak kamu kurumları ve sivil toplum işbirliğiyle mümkün olabildiğinden, katılımcıların bu eğitimle bir araya gelmiş olmaları, ortak anlayış oluşturulmasına katkı sundu.

T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı olan ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 24 ay süreli proje, Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Kars, Gaziantep ve Trabzon olmak üzere 7 ilde uygulanmakta. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi, cinsiyet eşitliği konusunda çalışan sivil örgütlerin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak, hak temelli izleme yapan örgütlerin ise cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve cinsiyet eşitliğini uygulamak ve uygulama sonuçlarını izlemekle görevli kamu kurumlarının faaliyetlerine destek olmak amacıyla tasarlandı. - KARS