Kars'ta toplanan yardım malzemeleri Suriye'ye gönderildi

KARS (AA) - Kars'ta hayırseverlerin desteğiyle Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için temin edilen battaniye, gıda, un, yatak ve halıların yüklü olduğu tır, bölgeye uğurlandı.

Kars İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Şahin Cevensin, dernek binası önündeki uğurlama töreninde, tüm mazlumlara ellerini uzattıklarını söyledi.

Cevensin, yardımların toplanmasına kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve vatandaşların destek verdiğini belirtti.

Programa, İl Müftüsü Yusuf Eviş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, İŞKUR İl Müdürü Yusuf Bulut, STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.