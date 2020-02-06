Kars'ta tipide mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

06.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:30

KARS'ta şiddetli tipi nedeniyle merkeze bağlı Borluk köyünün yolu kapanınca öğrenci servisi mahsur kaldı. Öğrencileri kurtarmak için jandarma ve İl Özel İdare ekipleri seferler oldu.

Kars'a 18 kilometre uzaklıkta bulunan Borluk Köyü'nden kentteki okullara gelen öğrenciler, ders sonunda servis aracıyla evlerine dönmek üzere yola çıktı. 6 öğrenciyi taşıyan servis minibüsü kar ve tipi yüzünden köye 2 kilometre kala yolun kapanması sebebiyle kara saplandı. Dün akşam saat 18.00 sıralarında öğrenci servisinin mahsur kaldığı bilgisini alan Kars İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti. Minibüs sürücüsüyle irtibata geçen jandarma ve özel idare ekipleri, öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin üşümemesi için minibüs çalışır vaziyette tutulurken olay yerine ulaşan jandarma ekipleri, aracı bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı. Tipi yüzünden çalışmaların güçlükle yürütüldüğü bölgeye özel idare ekipleri ulaştı.Yolu açarak öğrencilerin bulunduğu minibüse iş makinesiyle ulaşan görevliler, daha sonra minibüsü halatla çekerek kurtardı. İş makinesi önde yolu açarken takip eden minibüs öğrencileri yaklaşık 2 saatlik bir bekleyişin ardından evlerine ulaştırdı. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler, ekipleri görünce çok sevindiklerini söyledi. Borluk Köyü Muhtarı Halis Tikicieri, özel idare ekipleri ve jandarmaya teşekkür ederek 'Ne zaman yolumuz kapansa hemen harekete geçip imdadımıza yetişiyorlar.' dedi,

Özel idaresi ekipleri Borluk köyü içindeki ana yolları açtıktan sonra Tekneli köyüne hareket etti. Burada da karla kapanan yolu açan ekipler, yeniden ulaşımı sağladı. Tekneli Köyü Muhtarı Mehmet Şan, 'Yoğun kar yağdığında her taraf kapanıyor. Sağ olsunlar özel idare ekiplerini aradık hemen geldiler. Şu anda da çalışmalar devam ediyor' diye konuştu.

Kaynak: DHA