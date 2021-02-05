Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve rüzgar, öğleden sonra yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yollarında yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Kars-Göle kara yolunda da tipi dolayısıyla ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan