Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

05.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:04
Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kars'ta kar yağışının ardından etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentte sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı ve rüzgar, öğleden sonra yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Kars-Ardahan ve Kars-Iğdır kara yollarında yoğun tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Kars-Göle kara yolunda da tipi dolayısıyla ağır tonajlı araçlar ilerleyemedi.

Bölgeye sevk edilen Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özcan Özel Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sezen Aksu Demet Akalın Jason Statham
Spor Cenk Tosun Okan Buruk Deniz Türüç Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kars'ta tipi ulaşımda aksamalara yol açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 17:04:43. #1.15#
title