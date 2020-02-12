Kars'ta tipi nedeniyle mahsur kalan hasta ekiplerce kurtarıldı
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan hasta, sağlık ve karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye bağlı Aşağı Damlapınar köyünde rahatsızlanan 38 yaşındaki Erbay Karancı'yı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açarak sağlık görevlilerinin köye ulaşmasını sağladı.
Karancı, müdahalenin ardından ambulansla Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.