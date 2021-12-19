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Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı

Kars'ta tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı
AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi bazı köy yollarında ulaşımda aksamaya neden oldu.

KARS (AA) - Kars'ta iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi bazı köy yollarında ulaşımda aksamaya neden oldu.

Merkeze bağlı Karakale köyünde tipi nedeniyle araçlar yolda kaldı. Köylülerin İl Özel İdaresi ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Araçlar traktör yardımıyla çekildi. İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolu ulaşıma açtı.

Bu arada ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma kapanan 50 köy yolundan 34'ü açıldı. 16 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

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AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri

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