10.02.2020 09:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 09:49

Kars'ta tipi altında kalan köpek böyle görüntülendi

KARS'ta etkili olan şiddetli tipi ve kar yağışında bitkin halde sığınacak yer arayan iki sokak köpeği böyle görüntülendi.

Kars'ta hafta sonu kar yağışı ve tipi etkili oldu. Kent merkezinde yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı ve tipi sokak hayvanlarını vurdu. Kent merkezinde iki köpeğin tipide yaşadıkları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Tipinin etkili olduğu saatlerde hayvansever Esat Özmen'in yaptırdığı mama kabından karnını doyurmak için gelen sokak köpeğinin yaşadığı zor durum cep telefonu kamerasıyla çekildi. Duvan dibine sığınarak fırtınadan korunmaya çalışan sokak köpeğinin yaşadığı acı yüzüne yansıdı. Bir süre duvar dibinde tipiden korunan sokak köpekleri mama kabından beslendikten sonra bölgeden ayrıldı.

Kaynak: DHA

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