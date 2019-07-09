Kars'ta terör örgütüne ait barınak ve sığınaklar imha edildi

KARS'ın Kağızman ilçesindeki Çemçe bölgesine topçu desteğiyle hava hücum harekatı yapıldı. Bölücü terör örgütüne ait barınak ve sığınakların imha edildiği operasyonda akü ve teröristlerin kullandığı kıyafetler ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çemçe bölgesine 4 Temmuz sabahı topçu ateşi desteği ve savaş uçaklarının katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Bölgede yapılan aramalarda bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 adet gömü noktası ile 10 barınak ve sığınak bulundu. 6 Temmuz saat 00.30'da sona eren operasyonda, barınaklar içerisinde el yapımı patlayıcı kullanımında kullanılan malzemenin yanısıra 11 küçük pil, kablo, bir motosiklet aküsü, 100 kilogram un ve 50 kilogram şeker ile birlikte mutfak ve yaşam malzemesi ele geçirildi.



Kaynak: DHA

- Kars