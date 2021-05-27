Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

- Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi Kars ve Adana'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden işlemleri tamamlanan 3'ü adliyeye sevk edildi.

- Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

KARS - Kars ve Adana'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden işlemleri tamamlanan 3'ü adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK Terör Örgütüne Üye Olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Kars ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP eski Eş Başkanı M.E.D.'nin de bulunduğu M. T. B. ve F.L.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından Adliye Sarayı'na sevk edildi. M.E.D., M.T.B. ve F.L. bugün mahkemeye karşına çıkarılacak.

"Dijital materyallere el konuldu"

Öte yandan PKK/KCK yönelik Kars ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada ise şüphelilere ait dijital materyaller cep telefonu, laptop, sim kartlar, hafıza kartı, flash bellek, Örgütsel döküman, kitap ele geçirilerek el konularak muhafaza altına alınmıştı.

Ayrıca ikametgahlarında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda fişekte ele geçirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu