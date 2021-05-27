Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
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Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars ve Adana'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden işlemleri tamamlanan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kars ve Adana'da PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden işlemleri tamamlanan 3'ü adliyeye sevk edildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, Kars ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan, aralarında HDP eski Eş Başkanı M.E.D.'nin de bulunduğu M.T.B. ve F.L.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemleri tamamlanan 3 kişi önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Harakani Devlet Hastanesi'ne ardından adliye sarayına sevk edildi. M.E.D., M.T.B. ve F.L. bugün mahkeme karşısına çıkarılacak.

"Dijital materyallere el konuldu"

Öte yandan, PKK/KCK'ye yönelik Kars ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametgahlarında yapılan aramada ise şüphelilere ait dijital materyaller, cep telefonu, laptop, sim kartlar, hafıza kartı, flash bellek, örgütsel doküman, kitap ele geçirilerek, muhafaza altına alınmıştı.

Ayrıca zanlıların ikametgahlarında 1 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile bunlara ait çok sayıda fişek de ele geçirilmişti. - KARS

Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi
Kars'ta terör operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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