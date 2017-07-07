Kars'ta Terör Operasyonu: 5 Gözaltı

Kars'ın Kağızman ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Kars Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen ortak operasyonda, silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 5 kişi gözaltına alındı. Ekipler, ev ve iş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümana el koydu.



Gözaltına alınan 5 kişi ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - KARS