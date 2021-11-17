Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi - Haberler
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Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Haberler | Güncel
Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

ERZİNCAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ile batıdan hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Sabah ile gece saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer pus ve sis beklenen bölgede, vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

Bölgede gece en düşük sıcaklık sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 5, Ağrı'da 4, Erzincan'da 2 ve Iğdır'da 0, Tunceli'de 3 derece ölçüldü.

Gün içindeki en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 16, Erzincan'da 13, Ağrı'da 11, Iğdır'da 10, Ardahan ve Erzurum'da 9, Kars'ta 6 derece olması bekleniyor.

Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

Kars'ta termometreler sıfırın altında 9 dereceyi gösterdi

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AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Son Dakika Haberleri

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