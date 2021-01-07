Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi
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Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

07.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 07.01.2021 10:28
Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20, Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 12, Iğdır'da 7, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Erzurum'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 1, Ardahan'da 2, Iğdır'da 4, Ağrı'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 39, Konaklı'da 36, Sarıkamış'ta 32 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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