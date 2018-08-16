Kars'ta Temmuz Ayında 233 Konut Satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları 2018 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 oranında artarak 123 bin 878 olurken, Kars'ta da 233 konut satıldı.

TÜİK Kars Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerden Ağrı'da 225 konut, Kars'ta 233, Iğdır'da 124 konut ve Ardahan'da 2018 Temmuz ayında 6 konut satış sonucu el değiştirdi.

Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 503 konut satışı ve yüzde 15,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 12 bin 119 konut satışı ve yüzde 9,8 pay ile Ankara, 6 bin 322 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Ardahan, 21 konut ile Hakkari ve 50 konut ile Bayburt oldu. - KARS