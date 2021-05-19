Kars'ta temizlik kampanya başlatıldı

Kars Belediyesi tarafından 'Bahar Temizliği' kapsamı başlatıldı.

Kars Belediyesi tarafından 'Bahar Temizliği' kapsamı başlatıldı. Belediye çalışanları vatandaşlarla birlikte çöp topladı, temizlik seferberliği başlattı.

Kars Belediyesi tarafından 'Bahar Temizliği' kapsamında Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatlarıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Atakent sitesinde başlatılan temizlik kampanyasına site sakinlerinden de destek geldi.

Belediye Temizlik işleri Müdürlüğü ekipleri, birim müdürleri, birim personelleri ve Atakent site sakinlerinin Korona virüs (Covid-19) tedbirlerine riayet ederek destek verdiği bahar temizlik çalışmalarında tüm mahalle ve site ara sokaklarında bulunan çöpler toplanarak poşetlere konuldu.

Poşetlere konulan çöpler kamyonlara yüklenerek kent dışına çıkarıldı. Belediye ekiplerince yapılan ve mahalle sakinlerinin de destek verdiği temizlik kampanyası çerçevesinde mahalle baştan aşağıya temizlendi. Temizlik kampanyasının kent genelinde devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı