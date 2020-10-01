Kars'ta Telek köyü koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
01.10.2020 21:35 | Son Güncelleme: 01.10.2020 21:38
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay'ın Telek köyünün karantina altına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik