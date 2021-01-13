Kars'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı
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Kars'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı

13.01.2021 18:35 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:38
Kars'ta tefecilik operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kars'taki tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars'taki tefecilik operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Polislerce, daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.E. (55), C.B. (48) M.Ş.C. (48), K.Y. (80), E.G. (59) ve G.Y (31) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve bunlara ait 97 fişek, farklı şahıslara ait 45 çek ve senet ile suçlamalarla bağlantılı çeşitli belgeler ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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