Kars'ta tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı
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Kars'ta tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

17.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 17.03.2021 15:21
Kars'ta tefecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta düzenlenen tefecilik operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladığı tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda daha önce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, A.O, R.M. ve O.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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