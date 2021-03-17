Kars'ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var
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Kars'ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var

17.03.2021 13:13 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:17
Kars'ta tefeci operasyonu: Gözaltılar var

Kars'ta, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi.

Kars'ta, POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik operasyon düzenlendi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince POS cihazı ve çek-senet tefeciliğine yönelik kentte birçok adrese sabah erken saatlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu ve operasyonun devam ettiği ve gözaltına alınanların ikametgahlarında aramalar yapıldığı öğrenildi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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