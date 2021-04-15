Kars'ta tedavisi tamamlanan akbaba doğaya bırakıldı
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Kars'ta tedavisi tamamlanan akbaba doğaya bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kars'ta tedavisi tamamlanan akbaba doğaya bırakıldı

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgedeki yaban hayvanlarının umudu oldu.

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bölgedeki yaban hayvanlarının umudu oldu.

Yaralanan, güçten düşen, çeşitli nedenlerden dolayı çevre illerden getirilen yaban hayvanları Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde sağlıklarına kavuşarak doğal ortamlarına bırakılıyor.

Uzun süreden beri Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi devam eden Kara akbaba, tedavisi tamamlanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan Kara akbaba, Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mehmet Fehmi Yüksel'in katılımıyla yaşam alanına bırakılırken, kara akbabanın kafesten hızlı bir şekilde çıkarak gökyüzüyle buluşması dikkat çekti.

Yüksel, başta Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün olmak üzere veteriner hekimler Derya Deli ve Timuçin Çağdaş Koç'a teşekkür etti.

Öte yandan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çok sayıda yaban hayvanın sağlıklarına kavuştuğu öğrenildi. - KARS

Kars'ta tedavisi tamamlanan akbaba doğaya bırakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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