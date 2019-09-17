Kars'ta TDP'den öğrencilere boyama kitabı

17.09.2019 15:13

Kars'ta Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce öğrencilere boyama kitapları ile kuru boya hediye edildi.



Kars Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP) ekiplerince "ÇOGEP" kapsamında yürütülen "Her Çocuk Bir Umut, Her Umut Bir Gelecek" projesi kapsamında, Bayrampaşa İlkokulu ve Anaokulu ziyaret edildi.



TDP ekipleri, ziyaret ettiği okulda öğrencileri "Temel Güvenlik-Genel Güvenlik ve Asayiş" konularında bilgilendirdi, ilkokul öğrencileri ile kitap okuma etkinliği yaptı. Ayrıca etkinlik sırasında anaokulu öğrencilerine Toplum Destekli Polis bebek oyuncağı, TDP çocuk boyama kitabı ve kuru boya kalemi hediye edildi. İlkokul öğrencilerine ise Güvenlik konulu broşür dağıtılarak okuma kitabı, satranç takımı ve basketbol topu hediye edilerek öğrencilerin hoş vakit geçirmeleri sağlandı. - KARS

Kaynak: İHA