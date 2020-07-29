Kars'ta tatlıcılarda bayram hareketliliği Kars'ta tatlıcılarda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk başladı.

Kars'ta tatlıcılarda Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle tatlı imalathanelerde yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar bir taraftan kurbanlıklarını alırken diğer taraftan da tatlı siparişi veriyor. Tatlıcılarda alınan siparişlerin yetişmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Çeşit çeşit baklavalar tezgahlardaki yerini alırken, Kars'ta tatlı satışı yapan tatlıcı Evren Uzgur, bayram dolayısıyla yoğunluk yaşadıklarını ve siparişleri yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Uzgur, "Bu bölgenin insanları tatlıyı çok seviyor Kurban Bayramı olsa da tatlıyı alıyor. Misafirperver oldukları için gelen misafirlere tatlılarını ikram ediyorlar. En çok cevizliyi tercih ediyorlar. Fıstıklı ürünlerin de isteyenler de var onu seven has müşterileri var. Bayram dolayısıyla çok yoğunuz, işlerimiz iyi inşallah böyle devam eder" dedi.

Bayrama sayılı günler kala yaşanan yoğunluk tatlıcıların yüzünü güldürdü. Tatlıcılar siparişleri yetiştirmek için gece geç saatlere kadar çalışıyor. - KARS

Kaynak: İHA