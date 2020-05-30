KARS'TA TATLI SU KEFALLERİNİN BÜYÜLEYEN YOLCULUĞU KARS'ta tatlı su kefallerinin yumurtalarını bırakmak için Kars Çayı üzerindeki HES Barajının azgın sularına karşı verdikleri zorlu yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.

KARS'ta tatlı su kefallerinin yumurtalarını bırakmak için Kars Çayı üzerindeki HES Barajının azgın sularına karşı verdikleri zorlu yolculuk ilginç görüntüler oluşturdu.

Tatlı su kefallerinin her yıl Haziran ayında başlayan yolculukları bu yıl erken başladı. Balıkların Kars Çayı'nın geçtiği Dereiçi mevkiindeki Hidroelektrik Santrali'nin azgın sularına karşı mücadele everen binlerce tatlı su kefali, yumurtalarını bırakmak için akıntıya karşı yol alıyor. Yumurtaları için güvenli bir yere ulaşmak isteyen balıkların yolculuğu hiç te kolay olmuyor. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki beton seti aşmak zorunda kalan balıklar, tekrar tekrar akıntıya karşı yüzmek zorunda kalıyor. Balıklar, bunu da bıkmadan defalarca yapıyorlar. Havalanıp suya dalan balıkların üreme dönemi nedeniyle akarsularda yaptıkları geri göç sırasında zaman zaman kazalarda yaşanıyor. Balıklardan bazıları kayalara çarpıp sendeliyor.

Balıkların suyun akışının tersine gerçekleştirdiği göç yolculuğu devam ediyor.

Kaynak: DHA