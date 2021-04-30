Kars'ta Taşınmaz Kültür Varlıklarına nakdi yardım desteği verilecek
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Kars'ta Taşınmaz Kültür Varlıklarına nakdi yardım desteği verilecek

Kars'ta Taşınmaz Kültür Varlıklarına nakdi yardım desteği verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kars'ta Taşınmaz Kültür Varlıkları'na korunması, bakım ve onarımı için ayni ve nakdi yardım desteği verilecek.

Kars'ta Taşınmaz Kültür Varlıkları'na korunması, bakım ve onarımı için ayni ve nakdi yardım desteği verilecek.

27.05.2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik" kapsamında Bakanlık bütçesinden özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanacak.

2022 yılında yardımdan yararlanmak isteyen taşınmaz sahiplerinin proje yardımları için en geç 15.10.2021, uygulama yardımları için ise en geç 31.12.2021tarihine kadar taşınmazın bulunduğu şehrin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor.

Ayrıca 2022 yılına yönelik toplu yardım başvurusunda bulunmak isteyen yerel idareler için İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerine yapılacak son başvuru tarihi 31.12.2021 olarak belirlendi. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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