Kars'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçarken polislerce yaralı yakalanan zanlı tutuklandı
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Kars'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçarken polislerce yaralı yakalanan zanlı tutuklandı

Kars'ta tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp kaçarken polislerce yaralı yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçarken polislerce ayağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

Kars'ta tartıştığı kişiyi silahla vurarak yaraladıktan sonra kaçarken polislerce ayağından vurularak yakalanan zanlı tutuklandı.

Atatürk Caddesi'nde aralarındaki husumet sebebiyle tartıştığı 67 yaşındaki K.M'yi silahla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yalçın C'nin, emniyetteki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kars Adliyesi'ne sevk edilen Yalçın C, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kentte, 19 Mayıs'ta tartıştığı K.M'yi silahla yaraladıktan sonra kaçarken polislerce ayağından vurularak yakalanan Yalçın C, Harakani Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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