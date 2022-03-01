Kars'ta tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars'ta tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü iddia edilen genç kız tutuklandı

AA, Cüneyt Çelik - Güncel
 - Güncelleme:

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü ileri sürülen genç kız tutuklandı.

ARPAÇAY, KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldürdüğü ileri sürülen genç kız tutuklandı.

İlçeye bağlı Kardeştepe köyünde, dün, tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E'nin jandarmadaki sorgusu tamamlandı.

Genç kız, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde sağlık kontrolünden geçirilip Arpaçay Adliyesi'ne çıkarıldı.

Zanlı A.E, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

A.E'nin ifadesinde, kendisini sürekli rahatsız eden Doğan'ın "Seni kaçıracağım, seninle evleneceğim" dediğini öne sürerek, bu durumun kendisini korkuttuğunu anlattığı öğrenildi.

Olay günü hayvanlarına su içirmek için köy meydanındaki çeşmeye gittiğini belirten A.E'nin, "Evi çeşmenin karşısında olan Doğan, beni görerek yine bana aynı söylemlerde bulundu. Ben de yanımdaki silahla kendisine ateş ettim. Amacım öldürmek değildi, pişmanım." dediği belirtildi.

AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Arpaçay, Kars, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title