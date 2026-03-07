Haberler

Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle buluşmayı sürdürüyor

Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle buluşmayı sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirmek ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla köy toplantılarına devam ediyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirmek ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla köy toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Enver Aydın, Merkez ilçeye bağlı Azat köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda üreticilere tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmanın önemi ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kaynakların daha etkin kullanılması ve üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, tarımsal üretimin planlı bir şekilde yapılmasının hem üreticilerin gelirini artıracağını hem de ülke tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Aydın, üreticilerin destekleme programlarından etkin şekilde yararlanabilmeleri için ÇKS kayıtlarının güncel tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, üreticilere sağlanan destekler ve kırsal kalkınma çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, talepler ve öneriler de dinlenerek çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Azat köyünde gerçekleştirilen buluşmanın verimli geçtiğini belirten yetkililer, benzer toplantılarla üreticilerle bir araya gelmeye ve sahada bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj! Bugünü işaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor

Günler önce uyarmıştı! Maalesef öngörüsü gerçek oluyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Sürpriz aşk belgelendi: Daha fazla kaçamadılar

Daha fazla kaçamadılar
ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha

ABD'den Putin'i sevindirecek bir adım daha
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

İran'dan Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a karşı hamle
Tarihin en büyük göçü! Beyaz yakalar akın akın ülkeyi terk ediyor

Tarihin en büyük beyaz yaka göçü başladı
Togg sahiplerinin beklediği haber geldi

Togg sahiplerinin beklediği haber geldi