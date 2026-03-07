Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü üreticilerle buluşmayı sürdürüyor

Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerle doğrudan iletişimi güçlendirmek ve tarımsal faaliyetler hakkında bilgilendirme yapmak amacıyla köy toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda İl Müdürü Enver Aydın, Merkez ilçeye bağlı Azat köyünde üreticilerle bir araya geldi.

Gerçekleştirilen toplantıda üreticilere tarımsal üretimin planlanması, yeni destekleme modeli, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmanın önemi ve İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması, kaynakların daha etkin kullanılması ve üretimin sürdürülebilir hale getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, tarımsal üretimin planlı bir şekilde yapılmasının hem üreticilerin gelirini artıracağını hem de ülke tarımına önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Aydın, üreticilerin destekleme programlarından etkin şekilde yararlanabilmeleri için ÇKS kayıtlarının güncel tutulmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen projeler, üreticilere sağlanan destekler ve kırsal kalkınma çalışmaları hakkında da bilgi paylaşımı yapıldı. Üreticilerin karşılaştıkları sorunlar, talepler ve öneriler de dinlenerek çözüm önerileri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Azat köyünde gerçekleştirilen buluşmanın verimli geçtiğini belirten yetkililer, benzer toplantılarla üreticilerle bir araya gelmeye ve sahada bilgilendirme çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı