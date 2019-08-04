Kars'ta tarihi hamamların yapımı yarım kaldı

Tarihi Taş Köprünün iki tarafında bulunan ve turizme kazandırılması düşünülen, tarihi hamamların restorasyon ve yapım çalışmaları yaklaşık 1 yıldır durdu.

Kars Valiliği'nce restorasyon çalışmalarına geçtiğimiz yıllarda başlanan Mazlumağa ve Muradiye hamamları, bir takım çalışmalar yapılarak toparlanmıştı. 2019 yılı sonuna tamamlanması planlanan hamamların yapımı ödenek yokluğu ileri sürülerek tamamen durdu. Yapımı duran hamamlar ise yeniden yıkılıyor.

Osmanlı Sultanı 3. Murat'ın Osmanlı mimarisiyle yaptırdığı Mazlumağa Hamamı ile Muradiye Hamamları tamamlanmasıyla birlikte Kars turizmine de farklı bir ivme kazandırması bekleniyor. Her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği hamamların akıbetinin ne olacağı bilinmiyor.

Kars Kalesi eteğindeki tarihi Taş Köprü yanında bulunan ve Kars'a yıllarca hizmet veren tarihi Mazlumağa ile Muradiye hamamlarının turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar neden durdurulduğu bilinmezken, vatandaşlar hamamlardaki restorasyon çalışmaların biran evvel başlatılmasını istiyor.

"Valilik hamamlarla ilgili açıklama yapmıştı"

Öte yandan sık sık gündeme gelen tarihi hamamların restorasyon çalışmalarının durduğu yönündeki haberlere Kars Valiliği'nce 26 Mayıs 2019 tarihin de açıklama yapılmıştı.

Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Mazlum Ağa ve Muradiye Hamamlarının restorasyon projelerinin 3 etaplı olarak planlandığı, proje kapsamında 1. ve 2. etap restorasyon çalışmalarının İl Özel İdaresi tarafından tamamlandığı belirtildi .Ayrıca, Mazlum Ağa Hamamı 3. Etap Restorasyon İhalesinin 18. Haziran 2019 tarihinde yapılacağı ve Muradiye Hamamı 3. Etap Restorasyon İhalesinin de hazırlık aşamasında olduğu" ifadelerine yer verilmişti.

Valilik açıklamasının ardından geçen 3 aylık süreçte de tarihi hamamlarda her hangi bir çalışma başlatılmadı. Restorasyon çalışmaları başlatılmayan hamamlar yeniden yavaş yavaş yıkılıyor. - KARS

Kaynak: İHA