KARS (İHA) - Kars'ta tarihi bina alev alev yandı

KARS - Kars'ta tarihi ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 100 yıllık ahşap evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durum mahalle sakinlerince polis ve itfaiyeye bildirildi.

Olay yerine gelen polis itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan polis caddeyi trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Arada bulunan araçların uzak kaldığı binaya itfaiye ekipleri müdahale ederek söndürme çalışması başlattı. Evde bulunan ve birisi alan iki tüp söndürülerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Sahibi tarafından terk edilen tarihi iki katlı ahşap bina itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri soğutma çalışması yaparken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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