Kars'ta tarihe yolculuk yaptıran sergi

Kars'ta bir vatandaş, açtığı nostaljik sergiyle tarihe yolculuk yaptırıyor.

Kars'ta Ertaş Güneş isimli vatandaş, açtığı sergiyle tarihe yolculuk yaptırdı. Kars'ın siyah-beyaz fotoğraflarının da yer aldığı sergi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Sergide 1293 yılında Osmanlıca yazılan 7 sayfalık "Kars'ın Sukutu Sebepleri" kitabı ise dikkat çekti.

1912 yılında Rus işgali sırasında kullanılan Ruble'den, gaz lambası ve gaz ocaklarına, siyah beyaz fotoğraflardan, yıllıklara ve eski paralara kadar birçok materyalin yer aldığı ve Kaleiçi Mahallesi'nde açılan sergi, vatandaşları kısa süreliğine de olsa geçmişlerine götürdü.

Sergiyi tam inceleyemediğini ifade eden Avukat Mürsel Köse, "Hepsini inceleyemedim ama hakikaten duygulandım. Arkadaşımıza çok teşekkür ediyorum. Bunları meydana çıkarmak, yeni nesile tanıtmak, kaybolmuş eserleri böyle gün ışığına çıkarmak, büyük bir başarı işidir. En yakın zamanda geleceğim. Bütününü inceleyeceğim" dedi.

Sergide Kars'a ait önemli belgelerin olduğunu belirten Ertaş Güneş, "Burada Kars'ın eski fotoğrafları var. Belgeler var. Kitaplarımız var. Antikalar var. Para koleksiyonu var. Büyük bir ilgi var. Nadir kitaplarımız var. Tarihi belgelerimiz var" diye konuştu.

Kars Kalesi altında açılan nostaljik sergi bir taraftan tarihe ışık tutarken, diğer taraftan da vatandaşları tarihe yolculuk yaptırarak duygulandırdı. Ertaç Güneş'in kişisel sergisi hafta sonuna kadar açık kalacak. - KARS

Kaynak: İHA