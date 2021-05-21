Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
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Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Tapu Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenledi.

Tapu Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kars'ta tören düzenledi.

Kars Kadastro İl Müdür Yardımcısı Hülya Karaoğlan ile Tapu Müdürü Muhammet Ali Kızılkaya, kurumun kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Çalışanların da katıldığı törende yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri alınarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Hülya Karaoğlan, burada yaptığı konuşmada, taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altında muhafaza etme, güncelleme, taşınmazlara yönelik politikalar belirleme ve yönetme konularında lider kurum olma vizyonuyla 174. yılında da kaliteli hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi.

İki asra yakın zamandan bu yana mülkiyetin teminatı olan tapu ve kadastro kurumunun köklü bir kurum olduğunu anlatan Karaoğlan, "24 Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü, 973 Tapu Müdürlüğü, 81 Kadastro Müdürlüğü ile ülkemizin tüm il ve ilçelerinde yılda 10 milyona yakın işlem hacmiyle yaklaşık 30 milyon vatandaşımıza hizmet sunuyoruz." dedi.

Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Kars'ta Tapu ve Kadastro Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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