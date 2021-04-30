Kars'ta "tam kapanma"nın ilk gününde tedbirlere uymayan 24 kişiye ceza kesildi
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ilk gününde tedbirlere uymayan 24 kişiye cezai işlem uygulandı.
Kars'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın ilk gününde tedbirlere uymayan 24 kişiye cezai işlem uygulandı.
Kentte polis ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda "tam kapanma" kurallarına uymayan 24 kişiye ceza kesildi.
Sıklıkla devriye atan polis ekipleri, sürücüler ile vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik