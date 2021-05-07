Kars'ta "tam kapanma"da bugüne kadar 185 kişiye ceza kesildi
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Kars'ta "tam kapanma"da bugüne kadar 185 kişiye ceza kesildi

Kars'ta 'tam kapanma'da bugüne kadar 185 kişiye ceza kesildi
Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel

Kars'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde polis ekiplerince 185 kişiye, 510 bin 405 lira cezai işlem uygulandı.

Kars'ta yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde polis ekiplerince 185 kişiye, 510 bin 405 lira cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 29 Nisan akşamından bu yana uygulanan tam kapanma kapsamında denetimlerini sürdürüyor.

Kenttin giriş ve çıkış noktalarında kontrolleri yoğunlaştıran ekipler, ayrıca Faikbey, İnönü, Cumhuriyet caddeleri ve İsmail Aytemiz Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunarak izin belgelerini sorgulayan ekipler, tedbirlere uymayan 185 kişiye 510 bin 405 lira ceza kesti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik

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