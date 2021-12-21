Kars'ta SYDV Mütevelli heyeti seçimi yapıldı

KARS (İHA) - Kars'ta 2022 yılında görev alacak Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Kars Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Toplantı Salonu'nda yapılan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Temsilcilerinin oy kullandığı seçimde oyların çoğunluğunu alan Yasin Aşkın Yıldırım, yeniden mütevelli heyetine seçildi.

Mütevelli Heyetine seçilen Yasin Aşkın Yıldırım, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Yıldırım, kendisini bu göreve layık gören STK temsilci ve başkanlarına teşekkür etti. - KARS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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