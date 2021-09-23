Kars'ta süt tankerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı - Haberler
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Kars'ta süt tankerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

AA / Cüneyt Çelik - Haberler | Güncel
Kars'ta süt tankerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

Kars'ın Selim ilçesinde süt tankerini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

SELİM, KARS (AA) - Kars'ın Selim ilçesinde süt tankerini çalmaya çalıştıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Akyar, Oluklu ve Tozluca köylerinin tarımsal amaçlı desteklenmesi için Oluklu köyünde kurulan kalkınma kooperatifi binasına hırsızlık amacıyla 3 kişinin girdiği ihbarı jandarmaya ulaştı.

Harekete geçen Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi, kooperatifteki süt tankerini söküp traktöre yükledikleri sırada yakalandı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

AA / Cüneyt Çelik - Son Dakika Haberleri
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