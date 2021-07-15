Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı
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Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı Kars'ta bahçe duvarı üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı.

Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı

KARS - Kars'ta bahçe duvarı üzerine bırakılan şüpheli sırt çantası fünye ile patlatıldı.

Olay merkez Hulusi Aytekin Caddesi üzerinde meydana geldi. Kazımpaşa Polis Merkezi'ne 50 metre uzaklıkta Öğretmenevi'nin bahçe duvarının üzerinde unutulan şüpheli sırt çantası polisi harekete geçirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçmayan şüpheli sırt çantasının bulunduğu caddeye polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı çağrıldı. Bölgeye gelen özel giysili bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye koydu. Şüpheli çanta daha sonra gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın boş olduğunu tespit eden polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Polisin incelemelerinin ardından Hulusi Aytekin Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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