Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
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Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU - Haberler | 3. Sayfa

Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı Kars'ta bir binanın yanına bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi.

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Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

KARS - Kars'ta bir binanın yanına bırakılan şüpheli çanta polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı şüpheli çantayı fünye ile patlattı.

Olay kenttin en işlek caddelerinden birisi olan Haydar Aliyev Caddesi'nde meydana geldi. Bir binanın yanında çanta olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Bomba İmha Uzmanı çağrıldı. Bölgeye gelen özel giysili bomba imha uzmanı şüpheli çantaya fünye koydu. Şüpheli çanta daha sonra gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü olarak patlatıldı.

Çantanın boş olduğunu tespit eden polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Polisin incelemelerinin ardından Haydar Aliyev Caddesi yeniden trafiğe açıldı.

KRS-

Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı
Kars'ta şüpheli çanta fünye ile patlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / IŞIK ÇAPANOĞLU

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