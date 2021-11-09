ARPAÇAY, KARS (İHA) - Kars'ta sulama kanallarının kapaklarını çalan hırsızlar yakalandı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinde Su Birliğine ait sulama kanallarından 8 demir kapak çalındı. Durum Jandarma'ya bildirildi.

Olay yerinde inceleme yapan jandarma hırsızların yakalanması için çalıma başladı. Kars İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT Timleri hırsızların yakalanması içib düğmeye bastı.

JASAT timi tarafından yapılan titiz çalışma sonucunda çalınan 8 adet demir kapak Kars merkezde bir hurdacıda bulundu. Olayla ilgili olarak hurdacıya kapakları satan 2 kişi, yakalandı. Gözaltına alınan 2 kişi İl Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemeleri devam ederken, demir kapaklar Arpaçay Sulama Birliğine teslim edildi. - KARS

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