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Kars'ta suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

Kars'ta suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Volkan Karabağ - Haberler | Güncel

KARS'ın Arpaçay ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ARPAÇAY, KARS (DHA) - KARS'ın Arpaçay ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) Arpaçay ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kuranlara yönelik dün eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Eğitimli köpeklerinin de kullandığı adreslerdeki aramalarda 1 Kalaşnikof tüfek, 4 şarjör, 1 adet G-1 piyade tüfeği ve bu silaha ait 1 şarjör, 3 ruhsatsız tabanca, 12 tabanca şarjörü, 9 ruhsatsız av tüfeği, 3 faturasız kurusıkı tabanca, 3 dürbün, 2 kelepçe, 5 el telsizi ve silahlara ait toplam 575 mermi ve fişek ele geçirildi.Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden suç örgütü lideri olduğu ileri sürülen S.T. ile örgüt üyesi O.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kars'ta suç örgütü operasyonuna 2 tutuklama

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